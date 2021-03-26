Катя Лель рассказала, чем закончилась ее встреча с инопланетянами в 16 лет

Москва, 26 марта. Инопланетяне стали появляться все чаще в разных частях мира, и скоро «они придут», заявила певица Катя Лель.

В 2019 году Катя Лель ошарашила поклонников признанием, что в юности ее похитили инопланетяне. После этого над певицей стали потешаться, однако она не сдается: по ее словам, контакт с пришельцами состоялся, когда ей было 16 лет.

В интервью KP.RU Катя Лель сообщила, что спокойно относится к тому, что многие смеются над ней из-за ее рассказов об НЛО.

«Если люди не верят, им просто нужно время. И знаете, сегодня люди уже не смеются. Умные просто молчат. <…> Если вы обратили внимание, в разных странах мира они [инопланетяне] появляются все чаще и чаще. И совсем скоро они придут», — заявила певица.

По ее словам, в последний раз она видела их совсем недавно из окна своей квартиры в центре Москвы,

«Энергетически я это очень чувствую, у меня есть с ними большая связь. Если тебя избирают для чего-то, значит, так надо. Говорят, из прошлых воплощений у меня есть их ДНК. И те зубы, которые они взяли для эксперимента, были им необходимы. Говорят, у меня есть два клона на разных планетах», — добавила Лель.

В конце января певица предъявила «доказательства» слежки за ней инопланетянами. 46-летняя исполнительница хита «Муси-пуси» в соцсети показала видео, на котором виден некий светящийся круг в небе над домами. Объект несколько минут висел над горизонтом, пока постепенно не растаял.

Комментируя увлечение певицей внеземными цивилизациями в беседе с ФАН, завлабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик обратил внимание, что люди, обращающиеся к конспирологии, определенным образом пытаются поднять себе самооценку.

Психолог также добавил, что любой крупный кризис, который переживают люди, сопровождается всплеском конспирологических теорий. Пандемия COVID-19 не стала исключением из правил.