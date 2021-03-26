Энергетическая ловушка: Украине невыгодно отказываться от тока из РФ и Белоруссии

Киев, 26 марта. Украина собирается свернуть энергетическое сотрудничество с Россией и Белоруссией, заявил глава украинского Минэнерго Юрий Витренко.

Киев, по словам Витренко, не должен медлить с отсоединением от объединенной энергосистемы с Россией и Белоруссией. Полную энергетическую независимость можно получить только таким образом.

Заявление Витренко, по данным портала Pravda.ru, прокомментировал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Подобные действия украинской стороны, по его мнению, никак не отразятся на России.

На след олигархов в действиях Киева указал глава комитета госстроительства Новороссии Владимир Рогов. Он считает, что это делается «в интересах господина Ахметова».

«Если Украина будет вырвана из общей энергосистемы, тогда стоимость электроэнергии начнет повышаться. Ахметов сегодня зарабатывает на альтернативной, так называемой зеленой энергии, а она намного хуже, чем атомная или энергия с тепловых электростанций Украины, которые ему неподконтрольны», — подчеркнул эксперт.

В 2023 году украинские власти планируют завершить полную синхронизацию с ENTSO-E. Речь идет о европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.