Китай ввел санкции в отношении некоторых лиц и организаций Великобритании

Пекин, 26 марта. Китай вводит ограничительные меры для Великобритании в ответ на односторонние санкции из-за Синьцзяна. Об этом заявил МИД КНР.

Санкции будут применены в отношении индивидуальных лиц и организаций Соединенного Королевства. Кроме того, в санкционный список попали десять европейцев, в том числе депутаты Европарламента, а также четыре организации.

Такие меры последовали после применения ЕС санкций к четырем гражданам Китая и одной организации. Китай обвинили в нарушении прав человека из-за преследования «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне».

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И осудили односторонние санкции Запада. КНР и РФ не поддерживают геополитические игры с нулевой суммой.