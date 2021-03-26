Перенесшие выкидыш женщины имеют высокий риск преждевременной смерти

Москва, 26 марта. Наличие выкидыша повышает риск преждевременной смерти женщины на 19%. К такому выводу пришла группа ученых из США.

Исследователи детально изучили данные врачебных наблюдений 100 тысяч американок за период с 1993 по 2017 год. Полученную информацию они сопоставили с факторами, оказывающими потенциальное влияние на здоровье.

Самым подверженными высокому риску смерти оказались женщины, перенесшие несколько выкидышей. В ту же группу вошли пациентки, беременность которых прервалась в начале репродуктивного периода. Чаще всего причиной смерти таких женщин становились заболевания сердечно-сосудистой системы.

Онкологи ранее рассказали о пользе секса для профилактики рака. Регулярная половая жизнь способна стабилизировать гормональный фон у женщин и уменьшить риск поражения предстательной железы у мужчин.