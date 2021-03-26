Отрицавший Холокост профессор из Петербурга стал фигурантом уголовного дела

Санкт-Петербург, 26 марта. Уголовное дело о реабилитации нацизма было возбуждено в отношении профессора Владимира Матвеева из-за его высказываний о «выдуманном» Холокосте. Педагогу грозит до трех лет тюрьмы.

Причиной возбуждения уголовного дела на преподавателя Матвеева стал вебинар для педагогов. В процессе лекции профессор усомнился, что Холокост действительно существовал в реальной истории. На подобный инцидент обратили внимание органы прокуратуры. В ходе проверки они установили, что в заявлении Матвеева присутствует факт реабилитации нацизма. Теперь Матвееву грозит штраф в 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до трех лет.

После случившегося Владимира Матвеева уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Об отстранении ученого заявила пресс-служба СПбГЭУ.