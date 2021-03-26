Пентагон рассекретил данные о преследовавших американские эсминцы НЛО

Вашингтон, 26 марта. Загадочные НЛО парили над эсминцами ВМС США у побережья Калифорнии еще в июле 2019 года. Согласно попавшим в СМИ записям из судового журнала, военный корабль США Kidd сообщил об «обнаружении небелого света, парящего над кабиной экипажа».

Как сообщает газета NY Post, записи судового журнала СМИ получили благодаря Закону о свободе информации США. В отчете говорится, что в течение нескольких дней в июле 2019 года шесть беспилотников окружили военные корабли Kidd, Rafael Peralta и John Finn, иногда выполняя «наглые» маневры.

«Kidd сообщил о БПЛА», — говорится в одной из записей в судовом журнале от 14 июля 2019 года.

«Белый свет идентифицирован над летной палубой корабля», — говорится в другой записи.

«Два БПЛА замечены с правого крыла», — гласил журнал Rafael Peralta, за которым через шесть минут последовала еще одна запись: «Четыре БПЛА замечены с правого борта мостика».

Суда ВМФ, оснащенные датчиками, радаром, тепловизионными и оптико-электронными системами, тем не менее, не смогли отследить исчезновение беспилотных летательных аппаратов.

На следующий день, 15 июля 2019 года, корабли связались с круизным лайнером Carnival Imagination, который плыл поблизости, чтобы выяснить, не с его ли борта запускали БПЛА. Экипаж круизного лайнера заявил, что никакие летательные объекты они не запускали.

Инцидент произошел, когда корабли участвовали в военных учениях примерно в 100 милях (160,93 км) от побережья Лос-Анджелеса, что далеко за пределами досягаемости коммерческих дронов. Произошедшее расследовали специалисты военно-морского флота, береговой охраны, ФБР и других агентств. Однако каких-либо результатов озвучено не было.

Подробности загадочного инцидента впервые сообщил Дэйв Бити, который опубликовал сообщение в Twitter в июне прошлого года.

Ранее на этой неделе сообщалось, что бывший руководитель программы по НЛО в Пентагоне Луис Элизондо подробно рассказал о трех основных теориях происхождения летающих объектов и о пяти определяющих их характеристиках, нарушающих известные нам законы физики. Экс-директор «Продвинутой программы идентификации авиационных угроз» (ATTIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program) объяснил, что американское правительство применило в отношении НЛО ту же методологию, что и в разведывательных операциях против террористов.

В июне этого года может быть опубликован масштабный отчет. По словам Джона Рэтклиффа, бывшего директора национальной разведки, в документах будут описаны «трудно объяснимые» наблюдения за НЛО.