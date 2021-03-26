Путин удивился детской фотографии «молодого бойца» Баскова

Москва, 26 марта. Президент РФ Владимир Путин посетил Детский музыкальный театр юного актера в Москве. В ходе визита у российского лидера вызвала улыбку фотография юного певца Николая Баскова.

Художественный руководитель и основатель театра Александр Федоров поделился с президентом, что именно Николай Басков был одним из первых учеников московского театра юного актера. По словам худрука, будущий народный артист пришел обучаться в возрасте десяти лет. Покинул театр он уже тогда, когда ему исполнилось 16.

«Басков у вас тоже здесь проходил курс молодого бойца?» — улыбнулся Путин, глядя на фотографию будущего оперного певца.

Президент пообещал разобраться с вопросом о формализации движения театров юного актера в стране. От Федорова он узнал, что хоть и заведения, где играют юные артисты, расположены по всей стране, но это движение на данный момент не имеет единого центра. Также нет материальной поддержки, и деятельность эта никак не формализована.

Также российский лидер провел встречу с претендентами на премии президента, молодыми деятелями культуры, передает «Царьград». Путин поздравил всех причастных с Днем работника культуры, подчеркнув, что этот профессиональный праздник близок каждому человеку.