Британские врачи назвали максимальный вес для похудения за неделю

Лондон, 26 марта. Резкая потеря веса может навредить здоровью человека, поэтому в похудении следует придерживаться определенной нормы. Об этом заявили в Национальной службе здравоохранения Англии.

Человек в неделю может терять от 0,5 до одного килограмма без вреда для здоровья. Для этого необходимо снизить количество потребляемых калорий и увеличить физическую активность.

Жесткая диета может дать быстрые результаты, но при таком похудении вес обычно очень быстро возвращается назад. Такие «качели» могут привести к проблемам со здоровьем. Из-за резкой потери в весе люди могут испытывать усталость и недомогания.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рассказала, как можно быстро похудеть. Этот способ связан с накоплением бурого жира и избавлением от белого.