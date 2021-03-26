СКР заявил о гибели двух подростков в общежитии на Сахалине

Южно-Сахалинск, 26 марта. Обстоятельства гибели двух студентов, которые были найдены в общежитии одного из учебных заведений Сахалинской области, выясняют следователи.

Погибшим подросткам было 18 и 19 лет. Оба, по предварительным данным, погибли в результате полученных электротравм. Инцидент произошел в учебном заведении Южно-Сахалинска, расположенного по улице Крюкова.

По предварительным данным, один из студентов пошел мыться в душ. Внезапно произошло коротко замыкание электропроводки водонагревателя и парня ударило разрядом тока. Его товарищ попытался оказать помощь пострадавшему, однако тоже получил травмы.

На данный момент на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Заведено уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Недавно молодой человек погиб на крыше электропоезда, следовавшего из Москвы в Черусти. Подросток коснулся токоприемника и получил электротравму, несовместимую с жизнью.