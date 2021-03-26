Волочкова похвасталась кольцом за 60 млн рублей

Москва, 26 марта. Балерина Анастасия Волочкова доказала, что носит кольцо за 60 млн рублей от своего возлюбленного.

В субботу в эфире НТВ выйдет программа «Секрет на миллион», гостей которого стала Волочкова. Как видно из анонса шоу, в студии танцовщица появилась в элегантном платье, а на ее руке красовалось кольцо с огромным голубым камнем. По словам балерины, стоит это украшение 60 млн рублей.

Ранее Волочкова рассказывала, что кольцо она получила в подарок от бывшего возлюбленного Олега, которого долго скрывала от поклонников. Украшение оформлено бриллиантами, однако главной деталью кольца является большой редкий камень под названием турмалин Параиба.

В прошлом году Волочкова неоднократно указывала в соцсетях, что у нее появился возлюбленный и их отношения бурно развиваются. Однажды она посетовала, что свадьбу, запланированную на осень, придется перенести из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Однако активно ходили слухи о том, что никакого «жениха» на самом деле нет, поскольку танцовщица так и не раскрыла его личность. Лишь однажды она сообщила, что зовут его Олегом.

В начале года танцовщица неожиданно сообщила, что рассталась со своим избранником, с которым собиралась до этого отметить свадьбу.

Официально Волочкова в браке никогда не состояла. В 2007 году она устроила громкую свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным в двух дворцах — в Екатерининском в Санкт-Петербурге, а также в Юсуповском в Москве. Однако позже выяснилось, что официально влюбленные так и не расписались. Через год пара рассталась.