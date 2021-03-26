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Волочкова похвасталась кольцом за 60 млн рублей

Волочкова похвасталась кольцом за 60 млн рублей

Москва, 26 марта. Балерина Анастасия Волочкова доказала, что носит кольцо за 60 млн рублей от своего возлюбленного. 

В субботу в эфире НТВ выйдет программа «Секрет на миллион», гостей которого стала Волочкова.  Как видно из анонса шоу, в студии танцовщица появилась в элегантном платье, а на ее руке красовалось кольцо с огромным голубым камнем. По словам балерины, стоит это украшение 60 млн рублей.

Волочкова похвасталась кольцом за 60 млн рублей

Ранее Волочкова рассказывала, что кольцо она получила в подарок от бывшего возлюбленного Олега, которого долго скрывала от поклонников. Украшение оформлено бриллиантами, однако главной деталью кольца является большой редкий камень под названием турмалин Параиба. 

Волочкова похвасталась кольцом за 60 млн рублей

В прошлом году Волочкова неоднократно указывала в соцсетях, что у нее появился возлюбленный и их отношения бурно развиваются. Однажды она посетовала, что свадьбу, запланированную на осень, придется перенести из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Однако активно ходили слухи о том, что никакого «жениха» на самом деле нет, поскольку танцовщица так и не раскрыла его личность. Лишь однажды она сообщила, что зовут его Олегом.

В начале года танцовщица неожиданно сообщила, что рассталась со своим избранником, с которым собиралась до этого отметить свадьбу.

Официально Волочкова в браке никогда не состояла. В 2007 году она устроила громкую свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным в двух дворцах — в Екатерининском в Санкт-Петербурге, а также в Юсуповском в Москве. Однако позже выяснилось, что официально влюбленные так и не расписались. Через год пара рассталась.

Волочкова похвасталась кольцом за 60 млн рублей

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