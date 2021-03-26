«Списать с баланса»: разбитая войной Украина Западу больше не нужна

Москва, 26 марта. Украинская власть уже не способна вывести страну из экономического кризиса. Поэтому Запад пытается от нее избавиться, причем сделать это с выгодой для себя.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что открытым текстом обвинить Киев в несостоятельности европейско-американские политики не могут, так как сами участвовали в построении нынешней Украины. Однако есть и другой способ.

«Сказать, что «вы все идиоты, в кого мы столько лет вкладывали деньги!», они не могут, потому что это означает дискредитацию людей, которые поддерживали украинский режим все эти годы. Но организовать серьезную провокацию и списать Украину с баланса они могут», — подчеркнул эксперт.

Одним из вариантов может быть военный сценарий, либо разделение сфер влияний в украинском государстве между Россией и Европой. Таким образом, проблема может быть решена без репутационных потерь ЕС и США, отметил Зубец.

По его мнению, сегодня именно силовая провокация является самым реальным вариантом для «разбитой войной» Украины. Россия не станет сидеть «сложа руки» и наблюдать за тем, как прозападные силы пытаются манипулировать целым государством с целью нанести ущерб РФ, резюмировал эксперт.

Недавно российский генерал Леонтий Швецов обвинил Соединенные Штаты в стремлении устроить на Украине «хорватский сценарий». Тогда при помощи американского вмешательства был устроен геноцид мирного населения Сербии.