Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета МЧС в Куршском заливе

Калининград, 26 марта. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после падения вертолета МЧС в акваторию Куршского залива, жертвой которого стал один из членов экипажа.

Расследование инициировано по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна. Также следствие рассматривает версию о чрезвычайной ситуации на борту. Сейчас стражи правопорядка задействованы в первичных оперативных мероприятиях, об итогах которых они сообщат позже. На месте событий продолжается работа по извлечению фрагментов вертолета из воды.

«Сама машина находится в Куршском заливе на расстоянии порядка пяти километров от берега», — уточнил в беседе со СМИ руководитель калининградского следственного отдела на транспорте Сергей Сумароков.

Один человек погиб в результате крушения вертолета в Калининградской области. Им оказался бортмеханик. Еще двое членов экипажа — командующий воздушным судном и второй пилот — госпитализированы, их жизни больше ничего не угрожает.