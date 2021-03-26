Развенчан миф о пользе одного бокала красного вина в день

Нью-Йорк, 26 марта. Распространенное мнение о способности небольшой дозы красного вина в день приносить пользу организму не нашло подтверждения у ученых.

Медики согласны, что в вине содержатся антиоксиданты, с помощью которых можно снизить уровень «плохого» холестерина в крови. При этом они сомневаются в его безусловной полезности, сообщило издание Eat This.

Бокал вина за ужином, по сведениям ученых из Национального института неврологических заболеваний США, может негативно повлиять на качество сна. Расслабленное состояние, вызванное употреблением алкогольного напитка, распространяется лишь на первые фазы сна. Пробуждения посреди ночи могут стать причинами недосыпа.

Во Франции недавно состоялась дегустация вина, побывавшего на Международной космической станции. Присутствие в космосе, по мнению сомелье, не отразилось на качестве напитка.