Байден анонсировал «жесткую конкуренцию» между США и Китаем

Вашингтон, 26 марта. Президент США Джо Байден поделился подробностями состоявшегося разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. В беседе американский лидер заявил, что не стремится к конфронтации.

Глава Белого дома на своей первой пресс-конференции поделился деталями разговора. Помимо сказанного тезиса о нежелании конфронтации, Баден добавил, что он пообещал китайскому лидеру жесткую конкуренцию. Телефонные переговоры глав государств состоялись в феврале 2021 года.

«Мы разъяснили друг другу несколько вещей. Я вновь разъяснил ему, что <...> мы не стремимся к конфронтации, хотя мы знаем, что будет жесткая-жесткая конкуренция», — рассказал Байден.

Первая пресс-конференция президента США была краткой и «несоизмеримо блеклой», — передает «Царьград». Американское общество сделало такой вывод, сравнив подобные мероприятия, которые вел предшественник Байдена Дональд Трамп.

На пресс-конференции хозяину Белого дома задали вопрос, готов ли он пойти на второй президентский срок. Байден ответил, что не любит загадывать вперед, но такой возможности не исключает.