Европа оказалась на пороге третьей волны коронавируса

Брюссель, 26 марта. Европа сейчас находится в начале очередной вспышки COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты развития эпидемиологической ситуации в Евросоюзе.

Обстановка с коронавирусом продолжает обостряться, чем вызывает серьезное беспокойство со стороны Брюсселя. В настоящее время во многих странах вновь наблюдается рост числа случаев заражения среди населения. Внимание на это обратила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, добавив, что ухудшение ситуации говорит о важности вакцинации.

«Мы в начале третьей волны в Европе... Во многих странах ЕС инфекция вновь разрастается», — заявила она в рамках пресс-конференции на саммите глав европейских государств.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге признал нужду ЕС в российском «Спутнике V». Доверие к препарату подкрепляется длительным опытом РФ в сфере производства, разработки и освоения вакцин, объяснил специалист.