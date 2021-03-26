Ксения Бородина обозлилась на феминисток за небритые подмышки

Москва, 26 марта. Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина выступила против одного из движения феминисток, демонстрирующих небритые подмышки.

На своей странице в Instagram Бородина возмутилась тем фактом, что один из мировых брендов спортивной одежды использовал в своей рекламе фотографии девушек с небритыми подмышками.

«Ну как порадовали, захотелось промыть глаза. Я понимаю, что тут есть те, кто считает, что естественно — то не безобразно. Но зачем этот акцент? Это уже не реклама одежды, а это демонстрация растительности и ее густоты. Никто в жизни не ходит и не тычет в лицо никому своими подмышками, вне зависимости удалены там волосы или нет», — негодует экс-ведущая телестройки.

По ее мнению, подобные тенденции могут привести к тому, что вскоре появится «реклама трусов, проглядывающих из задних кустов», или «носки, утонувшие в лохматости ног».

«Я за эстетику, я не хочу в рекламе одежды лицезреть чью-то растительность, так же как и следы на одежде с посылом «женские дни — это нормально», — подчеркнула теледива.

Небритые подмышки начали входить в моду на Западе еще в 2015 году. Чаще всего к такому способу протеста прибегают феминистки, выступающие за полную свободу женщин от навязываемых стереотипов и стандартов красоты. К тренду подключились многие звезды, среди которых Джулия Робертс, Бритни Спирс, Дрю Берримор, Мадонна, Пенелопа Крус, Мила Йовович, Бейонсе, Майли Сайрус и многие другие.

Ранее певица Анна Седокова поздравила девушек с 8 Марта провокационным способом, опубликовав фотографию, на которой предстала с небритыми подмышками.