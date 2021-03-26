ВСУ открыли огонь по школе в прифронтовом Золотом-5 в ЛНР

Луганск, 26 марта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по прифронтовому поселку Золотое-5, который находится в Луганской народной республике (ЛНР).

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на жителей населенного пункта. Они рассказали, что с вечера, 25 марта, по поселку начался обстрел со стороны ВСУ. Очевидцы добавили, что слышно, как в школе разбиваются стекла.

«Из моего окна слышно, вроде как со стороны Михайловки (Золотое-5) звучит канонада, такое ощущение, что прям ближний бой. Я позвонила подруге, она подтвердила, что точно Золотое: и автоматы, и пулеметы, и гранатометы звучат, и наших, точно слышно, как обстреливают», — рассказала местная жительница.

В подконтрольном ВСУ Орехово-Донецком ранее получил многочисленные осколочные ранения мирный житель. Он подорвался на растяжке, которую установили украинские военные в сарае частного дома, пытаясь оградить тайник с оружием и боеприпасами.