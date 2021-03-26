IT-специалист Косарев назвал способы зашифровать переписку

Москва, 26 марта. Почтовые сервисы не могут гарантировать полную безопасность переписки. Однако некоторые приложения лучше других защищают сообщения от взлома.

Наиболее популярным защищенным ящиком является ProtonMail. Он работает с использованием сквозного шифрования и доступен в бесплатном режиме. ProtonMail открывается с компьютера через веб-сайт и мобильные приложения для смартфонов, пояснил в беседе с «Прайм» глава факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Однако даже в этом случае злоумышленники могут получить доступ к переписке. Для этого ему достаточно завладеть телефонном жертвы или установить на ее компьютер шпионскую программу. Среди известных приложений Косарев выделил Telegram и Signal.

Киберэксперт Зак Доффман ранее назвал одно из самых опасных приложений для смартфонов. Речь идет о программе SuperVPN, которую скачали уже свыше 100 млн раз. Она, по словам Доффмана, ставит под угрозу конфиденциальность пользователей.