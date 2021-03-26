Соседов назвал «профанацией» и «хулиганством» номер Манижи для Евровидения

Москва, 26 марта. Номер певицы Манижи для Евровидения-2021 — это профанация, а не выступление, Россия не должна появиться в Роттердаме с песней Russian Woman. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Ранее критик заявлял, что Евровидение — конкурс для зевак, и не имеет абсолютно никакого значения, кто будет представлять на нем Россию, поскольку это никому не интересно. Однако теперь Соседов кардинально изменил свою точку зрения.

В беседе с порталом LIFE он жестко раскритиковал победительницу национального отбора певицу Манижу.

«Это все профанация, я возмущен! Это сделано плохо. Это не номер, к музыке это «произведение» не имеет никакого отношения. Это хулиганство, а не пение. И мы должны сказать, что это хулиганство, и прямо об этом заявить! Это непрофессионально! Дурным голосом что-то кричит», — посетовал критик.

Возмущение вызвал и текст песни, который он посчитал «набором бредовых слов», носящих «оскорбительный характер по отношению к русской женщине». Сама Манижа, по мнению критика, «орет как базарная баба».

Согласился Соседов со словами депутата Госдумы Еленой Драпеко, которая ранее назвала недопустимым, чтобы артистка выступала под российским флагом. Депутат потребовала убрать «государственные символы» и отказаться от участия в Евровидении-2021 как государству.

«Конечно, такой номер не должен ехать на Евровидение! Я за то, чтобы в этом году Россия не участвовала в конкурсе. Потому что с таким номером ехать неприлично, какое бы место она ни заняла», — резюмировал критик.

На сегодняшний день клип Манижи с песней Russian Woman занимает второе место по просмотрам на YouTube-канале Евровидения среди композиций, с которыми музыканты выйдут на сцену в этом году. Ролик собрал уже более 5,69 млн просмотров. Клип уступил первенство лишь музыкальному видео группы Hurricane на песню Loco Loco (5,81 млн просмотров), с которой коллектив будет представлять Сербию.

Несмотря на явный интерес к певице среди европейских зрителей, в России Манижа подверглась травле. Ранее в интервью она сообщила, что в ее адрес начали поступать угрозы. В частности, мать двоих детей пожелала ей, чтобы ее самолет разбился по пути в Роттердам. Другие написали, что певице «не прожить в России», если она продолжит исполнять подобные песни.