Экспорт вакцины «Спутник V» может превысить 1 млрд долларов до конца лета

Москва, 26 марта. Существенный рост поставок российской вакцины «Спутник V» за рубеж начнется в мае. К концу лета экспорт может превысить 1 млрд долларов, заявил глава «Р-Фарм» Алексей Репик.

Российские фармкомпании, по словам Репика, сейчас нацелены на удовлетворение потребности в вакцине на внутреннем рынке. Больших отгрузок «Спутника V» иностранным покупателям еще не было.

«В апреле-мае ключевым фокусом все еще будет обеспечение собственного календаря, к концу весны появится возможность более активно поставлять «Спутник» на внешние рынки. К концу лета сумма экспорта преодолеет отметку в 1 млрд долларов», — подчеркнул Репик в беседе с «Известиями».

Примерно четверть жителей Франции готовы привиться от коронавируса «Спутником V». Это выяснилось в ходе опроса, проведенного компанией IFop.