Киев, 26 марта. Волна заражений туберкулезом не исключена на территории Украины, так как из-за локдауна граждане стали реже посещать больницы. Об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита.

Введенные ограничительные меры в Незалежной не дают людям вовремя обратиться в больницу за помощью. На Украине на 30% уменьшилось количество выявленных случаев туберкулеза. По мнению Курпиты, уже осенью у этих пациентов может развиться более тяжелая форма болезни.

Медик подчеркнул, что туберкулез излечим. Кроме того, на Украине в 2019 году появились самые современные препараты. Этими лекарствами лечат тяжелые формы заболевания, которые раньше специалисты считали безнадежными. Курпита напомнил, что при сильном кашле, температуре выше 37,2 градуса, которая держится больше трех недель, потере веса и усиленном потоотделении необходимо срочно обратиться к врачу. Все эти признаки могут означать наличие туберкулеза в организме.

Украинский депутат Нестор Шуфрич рассказал неудобную для Киева правду о провале вакцинации в стране. По его словам, Украина фактически не вакцинируется.