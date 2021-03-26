Байдена уберегли от неудобных вопросов журналистов на пресс-конференции

Вашингтон, 26 марта. Президент США Джо Байден в ходе первой официальной пресс-конференции ответил на вопросы всего десяти журналистов. По истечении часа глава государства поспешно покинул трибуну.

Встреча американского лидера с прессой напомнила заранее отрепетированную театральную постановку. Байден отвечал на вопросы о миграционном кризисе, судьбе сенатского флибустьера, условиях в школах. Вместе с тем ни один журналист не спросил президента о коронавирусе, России, плане Стива Джобса по «зеленой экономике» и оружейном скандале вокруг сына американского лидера Хантера Байдена, передает Fox News.

Президент США весь час провел в доброжелательной и комфортной обстановке, но все равно постоянно подглядывал в свои записи, чтобы ничего не забыть или не перепутать. На 62-й минуте Байден резко заявил, что ему пора, и удалился.

Журналист Роман Голованов назвал пресс-конференцию Байдена «большой домашней заготовкой на час». Он обратил внимание, что президенту не задали ни одного критического вопроса.