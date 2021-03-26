Госдума РФ объяснила заявление Байдена о переизбрании

Москва, 26 марта. Глава США Джо Байден своим заявлением о переизбрании пытается развеять слухи о своей недееспособности и планах передать пост вице-президенту Камале Харрис.

Байден в ходе своей первой официальной пресс-конференции заверил, что намерен в 2024 году снова баллотироваться на пост главы государства. После громкого заявления он добавил, что не привык загадывать на три-четыре года вперед. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина уверена, что слова Байдена являются частью его политики, передает РИА Новости.

«С другой стороны, заявление Байдена о том, что на следующих выборах Республиканская партия США, возможно, прекратит свое существование, свидетельствует о планах правящей партии сломать американские политические традиции и перейти к однопартийному правлению. И то, и другое свидетельствует о новом витке политической турбулентности в США», — добавила Панина.

Заявление Байдена о переизбрании уже высмеяли в Сети. Критики напомнили о возрасте 78-летнего президента США и намекнули, что до следующих выборов он может не дожить.

Журналист Роман Голованов ранее раскритиковал пресс-конференцию Байдена. Он заметил, что журналисты не задали ни одного критического вопроса, а сама встреча была похожа на «домашнюю заготовку».