Коронавирус может оставаться в помещениях до четырех недель

Пекин, 26 марта. Следы SARS-CoV-2 остаются на предметах обихода в среднем до пяти дней. Китайские ученые выяснили, что коронавирус может сохраняться в помещениях гораздо дольше — до четырех недель.

Ученые провели исследование, в ходе которого на протяжении нескольких месяцев брали пробы в номерах отелей, где ранее находились заболевшие COVID-19. Исследователи пришли к выводу, что коронавирус легче всего выживает во влажной среде, передает газета «Известия».

Чаще всего следы SARS-CoV-2 находили на раковинах, сиденьях унитаза, телефонах и прикроватных столиках. Обнаруженные частицы коронавируса, по словам ученых, не говорят о том, что патоген остается жизнеспособным и представляет опасность для окружающих. Дезинфекция предметов обихода тем не менее не повредит.

Российский ученый Владимир Дедков выдвинул сразу несколько теорий происхождения коронавируса. Он не исключил утечку из лаборатории Уханьского института вирусологии.