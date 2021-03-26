Голливудская звезда Джессика Уолтер ушла из жизни на 81-м году жизни

Нью-Йорк, 26 марта. Актриса Джессика Уолтер скончалась в возрасте 80 лет в своем доме в Нью-Йорке. Известно, что она умерла во сне, причина смерти не сообщается.

Голливудская звезда в основном получала роли в сериалах. Она была удостоена премии Emmy за игру в сериале «Эми Прентисс». Киноактриса была номинирована на Emmy еще трижды: за съемки в комедийном сериале «Задержка в развитии», за сериал «Улицы Сан-Франциско» и телесериал «Охотник Джон».

Джессика Уолтер снялась в фильме Клинта Иствуда «Сыграй мне перед смертью», в котором он дебютировал как режиссер, а также в фильме «Гран-при». Актрису выдвигали на «Золотой глобус».

Смерть Джессики Уолтер стала не единственной этой весной. На 80-м году жизни умер известный французский режиссер Бертран Тавернье, снявший «Полуночный джаз» и боевик «Полицейский отряд L-627».