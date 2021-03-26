Французские сомелье оценили вкус вина с МКС

Париж, 26 марта. Французское вино Grand Cru больше года находилось на Международной космической станции (МКС). После его возвращения на Землю, эксперты провели дегустацию напитка.

Около 12 бутылок вина были отправлены в космос в качестве эксперимента. Специалисты хотели изучить потенциальное сельское хозяйство и виноградарство будущего. Компании Space Biology Unlimited утверждает, что изучение влияния космоса на вино поможет предсказать изменения в работе фермеров и виноделов в ближайшие десятилетия.

По возвращении напитка на Землю опытные сомелье попробовали его. Оказалось, что 20-летнее вино приобрело значительные изменения. Виноделы заявили, что напиток будто бы стал старше на два-три года и приобрел более шелковистый вкус.

Ранее о пользе сухого вина при коронавирусной инфекции рассказал главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Он отметил, что напиток способен поддержать организм в условиях пандемии.