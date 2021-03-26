Губернатор Нью-Йорка решил легализовать марихуану на фоне секс-скандала

Нью-Йорк, 26 марта. Законодатели Нью-Йорка достигли соглашения по легализации рекреационной марихуаны, а губернатор Эндрю Куомо назвал этот шаг «необходимым» для экономического благосостояния штата.

Как сообщает New York Post, законопроект был отвергнут в 2019 и 2020 годах, однако новый документ является признаком того, что вскоре марихуана будет узаконена в штате. Если он вступит в силу, все жители Нью-Йорка старше 21 года смогут купить до 3 унций марихуаны (85,05 грамма) для личного пользования.

Губернатор Куомо включил инициативу о легализации марихуаны в свои предложения по бюджету на последние два года, но предложение было отклонено из-за разногласий между демократами. Однако в свете соглашения, достигнутого на этой неделе, на этот раз законопроект может быть принят.

Законодатели в Собрании и Сенате штата проголосуют по документу уже на следующей неделе. Если он будет принят, легальная марихуана может появиться в лицензированных диспансерах уже в декабре 2022 года.

При одобрении закона будет создано Управление по контролю за каннабисом, которому будет поручено выдавать лицензии на выращивание и продажу марихуаны. По данным Wall Street Journal, магазины и службы доставки также будут получать разрешения. Специальный документ понадобится и любому бизнесмену, если он захочет разрешить употреблять марихуану, к примеру, в своем кафе.

Если закон будет принят, Нью-Йорк присоединится к 15 другим штатам, ранее легализовавшим марихуану: Нью-Джерси, Колорадо, Аризона, Южная Дакота, Монтана, Аляска, Калифорния, Иллинойс, Мэн, Массачусетс, Мичиган, Невада, Орегон, Вермонт и Вашингтон.

Отметим, губернатор Нью-Йорка Куомо может пройти через процедуру импичмента: Ассамблея штата Нью-Йорк добивается его вызова в суд на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. С прошлого месяца в адрес Куомо прозвучали шесть обвинений. Сам политик отрицает, что распускал руки, но признал, что его шутки на работе могли быть неправильно истолкованы.