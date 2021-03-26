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Сайт знакомств выявил наиболее популярный мужской тип среди женщин

Сайт знакомств выявил наиболее популярный мужской тип среди женщин

Вашингтон, 26 марта. Сайт знакомств Dating.com запустил исследование, результаты которого показали, что мужчины с «пузом» были выбраны 75% опрошенных женщин как самые привлекательные.

Участвовавшие в опросе женщины предпочли бы выстраивать отношения с мужчинами в плотном телосложении. В интернете такому типу мужчин дали название Dad Bod («папино тело»).

«Одинокие люди начинают находить привлекательными все более разнообразные типы фигур, поскольку знают, как тяжело держать себя в форме во время пандемии», — рассказала вице-президент сайта знакомств Мария Салливан.

Термин, обозначающий излишний вес у мужчин, появился благодаря актеру Леонардо Ди Каприо. Папарацци разместили фотографии голливудской звезды на отдыхе в плавательных шортах, где у актера виден выросший живот.

Специалисты считают, «пивной живот» у мужчин не только существенно портит внешний вид, но и говорит о высоком риске развития гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и многих других болезней. Напитки с содержанием солода также способны «подарить» гормональные «сюрпризы» и женщинам.

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