Сайт знакомств выявил наиболее популярный мужской тип среди женщин

Вашингтон, 26 марта. Сайт знакомств Dating.com запустил исследование, результаты которого показали, что мужчины с «пузом» были выбраны 75% опрошенных женщин как самые привлекательные.

Участвовавшие в опросе женщины предпочли бы выстраивать отношения с мужчинами в плотном телосложении. В интернете такому типу мужчин дали название Dad Bod («папино тело»).

«Одинокие люди начинают находить привлекательными все более разнообразные типы фигур, поскольку знают, как тяжело держать себя в форме во время пандемии», — рассказала вице-президент сайта знакомств Мария Салливан.

Термин, обозначающий излишний вес у мужчин, появился благодаря актеру Леонардо Ди Каприо. Папарацци разместили фотографии голливудской звезды на отдыхе в плавательных шортах, где у актера виден выросший живот.

Специалисты считают, «пивной живот» у мужчин не только существенно портит внешний вид, но и говорит о высоком риске развития гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и многих других болезней. Напитки с содержанием солода также способны «подарить» гормональные «сюрпризы» и женщинам.