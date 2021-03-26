Власти Молдавии попросили доступ к российской вакцине «Спутник V»

Кишинев, 26 марта. Президент Молдавии Майя Санду попросила посла России Олега Васнецова ускорить поставки вакцины «Спутник V». Об этом она написала в своем Telegram.

Молдавский лидер пишет, что на данный момент важнейшей задачей является обеспечение доступа жителей страны к эффективным вакцинам всех типов. Санду надеется, что в результате переговоров поставки вакцины ускорятся.

«Мы хотели бы получить помощь от Российской Федерации — для более быстрого доступа к вакцине Sputnik V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — заявила политик после переговоров с российским дипломатом.

Германия обратилась к Еврокомиссии с просьбой на общеевропейском уровне закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По информации издания Politico, на данный момент ЕК «находится в процессе запуска этой процедуры».