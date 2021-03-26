Петербургское ателье шьет «путинские» дубленки

Санкт-Петербург, 26 марта. Эскиз дубленки, в которой президент России Владимир Путин отдыхал в Сибири, могло разработать ателье из Петербурга. Об этом рассказала руководитель мастерской Евгения Морозова.

Она на заказ сшила идентичный костюм несколько лет назад. Морозова не уверена, что Путин носит дубленку именно ее авторства, но эскиз точно разработала ее мастерская, передает «Комсомольская правда».

«Но скопировать нашу модель не проблема. Крой несложный, очень типичный. По фотографии любой конструктор может построить такую модель. Поэтому точного ответа наша ли эта работа дать не могу, пока не увижу бирки. Если это так, мне было бы очень приятно, более того — если бы я знала тогда, что я шью для президента, у меня бы руки тряслись», — призналась швея.

Ателье начало получать огромное количество заказов на пошив именно такой дубленки. Заявки поступают из Москвы, Калининграда, Прибалтики, Владивостока и Италии. На изготовление такого костюма требуется несколько недель, его стоимость составляет 170-175 тысяч рублей.

Владимир Путин провел отпуск в сибирской тайге. В компании министра обороны Сергея Шойгу он прогулялся по заснеженному лесу и проехал на вездеходе.