Иммунолог Жемчугов сравнил «КовиВак» со «Спутником V» и «ЭпиВакКороной»

Москва, 26 марта. Вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная в Центре имени Чумакова, существенно отличается от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

В основе вакцины Центра имени Чумакова, по словам врача, лежит полный инактивированной (неживой) вирус. Она создана по самой простой технологии, которую давно опробовали при создании препаратов от других вирусных инфекций.

««Спутник V» сделан на основе инактивированного аденовируса человека, который содержит в своем геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2. Вакцина «ЭпиВакКорона» содержит только пептиды, то есть там нет нуклеиновых кислот ни живых, ни убитых», подчеркнул Жемчугов в эфире НСН.

Перечисленные вакцины подходят для всех возрастных категорий граждан. Выход препарата «КовиВак» в гражданский оборот, по словам иммунолога, ускорит темпы вакцинации от коронавируса в России.

В ближайшие дни вакцина «КовиВак» поступит в регионы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.