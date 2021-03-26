Пушков назвал обещание Байдена баллотироваться на второй срок шуткой месяца

Москва, 26 марта. Президент США 78-летний Джо Байден собрался переизбираться на второй срок в 2024 году. Сенатор Алексей Пушков высмеял это заявление в своих соцсетях.

Он сопроводил свое сообщение изображением статуи Свободы, которая закрыла лицо руками. Пушков высказался после первой официальной пресс-конференции Джо Байдена, которую он провел только на 64-й день своего президентства.

«Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Шутка марта месяца», — написал сенатор.

Журналист Роман Голованов подметил, что Байден всю конференцию простоял на ногах, что уже достижение. Репортер также обратил внимание, что американскому президенту не задали ни одного критического вопроса.