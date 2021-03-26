Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Пушков назвал обещание Байдена баллотироваться на второй срок шуткой месяца

Пушков назвал обещание Байдена баллотироваться на второй срок шуткой месяца

Москва, 26 марта. Президент США 78-летний Джо Байден собрался переизбираться на второй срок в 2024 году. Сенатор Алексей Пушков высмеял это заявление в своих соцсетях.

Он сопроводил свое сообщение изображением статуи Свободы, которая закрыла лицо руками. Пушков высказался после первой официальной пресс-конференции Джо Байдена, которую он провел только на 64-й день своего президентства.

«Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Шутка марта месяца», — написал сенатор.

Журналист Роман Голованов подметил, что Байден всю конференцию простоял на ногах, что уже достижение. Репортер также обратил внимание, что американскому президенту не задали ни одного критического вопроса.

Новости партнеров