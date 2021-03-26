Байден во всей красе «показал» Сонного Джо на своей первой пресс-конференции

Глава США Джо Байден провел первую официальную пресс-конференцию на 64-й день своего президентства. Американский лидер прервал общение с прессой после часового выступления.

Новый хозяин Белого дома чересчур долго откладывал проведение пресс-конференции. Для сравнения, его предшественник Дональд Трамп пообщался с прессой на 27-й день своего срока, а Барак Обама — на 20-й. Столь долгое откладывание может быть связано с состоянием здоровья 78-летнего Байдена, которое до этого не позволяло выдержать часовое мероприятие.

Свое выступление президент начал с речи о ситуации с коронавирусом в США. Почти все время он читал заранее написанный текст. Примечательно, что всего за несколько часов до начала пресс-конференции журналисты спросили Байдена, готов ли он к мероприятию. На что американский лидер был искренне удивлен и ответил встречным вопросом: «Какая пресс-конференция?», передает издание «Страна.ua».

Участники собрания сидели перед Байденом на отдельно стоящих стульях с соблюдением социальной дистанции. Журналисты по очереди вставали и в микрофон задавали свои вопросы. Во время озвучивания одного из них Байден сосредоточенно опустил голову, потом вышел из-за трибуны вперед, чтобы лучше расслышать репортера. Когда вопрос был задан, президент медленно, держась за кафедру, вернулся на прежнее место и начал свой ответ.

Предшественник действующего главы США Дональд Трамп называет Байдена Сонным Джо. Поведение американского лидера на пресс-конференции в очередной раз подтвердило это прозвище, считают пользователи Сети, которые посмотрели трансляцию.

Через 45 минут после начала конференции Байден согнул в локте левую руку и посмотрел на часы. Он заметил, что у него еще есть немного времени, так как после мероприятия его ждет важная встреча.

Байден самостоятельно называл имена журналистов, которым разрешалось задать вопрос. Пока говорил очередной репортер, президент перебирал кипу бумаг, разложенных на трибуне. Во время встречи он также торопливо листал свой блокнот, будто пытаясь что-то вспомнить. Это неудивительно, так как американский лидер уже несколько раз попадал впросак, путая или забывая имена чиновников и названия ведомств.

«Ну, дамы и господа, я пошел. Большое вам спасибо», — неожиданно для всех заявил Байден, захлопнув черную папку с торчащими из нее белыми листами.

Он покинул трибуну после обсуждения его планов на второй президентский срок и сотрудничества с Республиканской партией. Уход президента стал неожиданностью для журналистов. Они начали кричать что-то Байдену вслед в попытках услышать ответы на другие свои вопросы.

Журналист Роман Голованов ранее иронично высказался о пресс-конференции Байдена, отметив, что она была заранее спланирована. Он также «порадовался», что глава США «хотя бы не упал», намекая на недавний инцидент на трапе президентского самолета.