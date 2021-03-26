Секретная служба может быть замешана в деле с оружием Хантера Байдена

Вашингтон, 26 марта. Секретная служба вмешалась в расследование инцидента 2018 года с участием Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, и его подруги — бывшей невесты Халли, сообщает New York Post.

Секретная служба США (USSS) — это федеральное агентство, подчиненное министерству внутренней безопасности. В ее задачи входит предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, прочих ценных документов, а также охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников.

Издание ссылается на отчет полиции Делавэра, в котором сообщается, что Халли выбросила в мусорный бак пистолет, принадлежащий Байдену-младшему, думая, что тот хотел покончить с собой. Когда она вернулась, чтобы забрать оружие, его уже не было.

В отчете сообщается, что полиция Делавэра начала расследование, проверяя, не был ли использован при каком-нибудь преступлении пистолет, найденный в мусорном баке напротив средней школы. Однако, как пишет издание, агенты Секретной службы связались с владельцем магазина, в котором Хантер купил оружие, и попросили забрать документы о продаже.

Владелец магазина Рон Пальмиери сначала ответил отказом, подозревая, что Секретная служба пыталась скрыть факт владения Байденом оружия. Но в конечном итоге он подчинился и передал документы в Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (BATFE) — государственное учреждение, которое наблюдает за исполнением федеральных законов об оружии.

«Секретная служба заявила, что у нее нет записей об агентах, расследовавших инцидент, и что президент Байден в то время не находился под защитой», — пишет New York Post.

Спустя несколько дней пистолет вернул мужчина, который обыскивал мусорные баки в поисках вторсырья. По данному факту не было предъявлено каких-либо обвинений.

При этом издание Politico опубликовало копию допроса и квитанцию о покупке оружия от 12 октября.

Хантер ответил «нет» на вопрос: «Являетесь ли вы незаконным потребителем или зависимым от марихуаны или любого депрессанта, стимулятора, наркотического средства или любого другого контролируемого вещества?».

В отчете также сообщается, что Хантер Байден был исключен из резерва военно-морского флота пятью годами ранее после положительного результата тестирования на кокаин. Он и члены семьи Байдена были в курсе истории со злоупотреблением наркотиками.

В то время Хантер развелся со своей первой женой Кэтлин и состоял в романтических отношениях с Халли, вдовой его брата Джозефа «Бо» Байдена, который умер от рака в 2015 году.

Когда полиция спросила Хантера, употреблял ли он наркотики или пил, Хантер ответил: «Послушайте, это не так. Я думаю, она считает, что я собирался убить себя».

На вопрос о том, звонил ли он отцу, Хантер ответил: «Я никогда ни для чего не звонил отцу».

В Секретной службе изданию заявили, что не причастны к этой истории, и нет никаких записей с допросом Хантера Байдена.

«Записи Секретной службы подтверждают, что агентство не обеспечивало защиты ни одному из членов семьи Байдена в 2018 году, и что Секретная служба не принимала участия в этом предполагаемом инциденте», — заявили изданию в службе.

Белый дом также заявил, что президент не знал об участии Секретной службы в этом деле.

«Президент Байден не знал или не участвовал в предполагаемой роли Секретной службы в этом инциденте. Ни он, ни кто-либо из членов семьи в то время не находились под защитой», — сообщил его пресс-секретарь.

В сообщении со ссылкой на источник в правоохранительных органах говорится, что во время инцидента некоторые отдельные агенты Секретной службы в Уилмингтоне, штат Делавэр, и Филадельфии оставались неофициально связанными с безопасностью бывшего вице-президента.

Джо Байден получил защиту Секретной службы, когда занимал пост вице-президента с 2009 по 2017 год. Сотрудничество возобновилось в марте 2020 года, когда он стал кандидатом в президенты от Демократической партии.

Издание подчеркивает, что вмешательство Секретной службы либо по ее собственной инициативе, либо по указанию члена семьи Байдена было бы неуместным, поскольку Хантер уже находился под следствием полиции штата Делавэр по поводу его «налоговых дел», связанных с зарубежными деловыми операциями.

Речь идет о громком скандале в октябре прошлого года, когда в ноутбуке сына Джо Байдена были обнаружены документы, касающиеся его деловых отношений в Китае и на Украине. Сенаторы-республиканцы тогда опубликовали отчет о деловых отношениях Хантера, в котором говорится, что он «и его семья были вовлечены в обширную финансовую сеть, которая связала их с иностранными гражданами и иностранными правительствами по всему миру».