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Труп погибшего члена экипажа вертолета МЧС достали из Куршского залива

Труп погибшего члена экипажа вертолета МЧС достали из Куршского залива

Калининград, 26 марта. Спасатели извлекли из акватории Куршского залива тело погибшего члена экипажа вертолета МЧС, разбившегося в Калининградской области. Им оказался бортмеханик.

Остальным членам экипажа — командиру воздушного судна Ка-32 и второму пилоту — удалось спастись. Оба госпитализированы. Состояние первого врачи оценивают как удовлетворительное, отмечается, что в медицинской помощи он не нуждается. О самочувствии второго подробной информации пока нет, сообщает Северо-Западное СУТ СК России.

Вертолет спасательного ведомства потерпел крушение несколько часов назад. Сейчас на месте работают более полусотни человек и десятки единиц спецтехники: специалистам необходимо достать из воды обломки воздушного судна.

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