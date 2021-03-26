Труп погибшего члена экипажа вертолета МЧС достали из Куршского залива

Калининград, 26 марта. Спасатели извлекли из акватории Куршского залива тело погибшего члена экипажа вертолета МЧС, разбившегося в Калининградской области. Им оказался бортмеханик.

Остальным членам экипажа — командиру воздушного судна Ка-32 и второму пилоту — удалось спастись. Оба госпитализированы. Состояние первого врачи оценивают как удовлетворительное, отмечается, что в медицинской помощи он не нуждается. О самочувствии второго подробной информации пока нет, сообщает Северо-Западное СУТ СК России.

Вертолет спасательного ведомства потерпел крушение несколько часов назад. Сейчас на месте работают более полусотни человек и десятки единиц спецтехники: специалистам необходимо достать из воды обломки воздушного судна.