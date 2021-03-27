Пензенские росгвардейцы получили новые машины в честь профессионального праздника

Пенза, 27 марта. В День войск национальной гвардии Российской Федерации личному составу пензенских подразделений в торжественной обстановке вручили ключи от новых служебных автомобилей. Информацией о щедром подарке поделилась пресс-служба ведомства.

Мероприятие по обновлению автопарка возглавил начальник Управления вневедомственной охраны по Пензенской области Вадим Конкин. Он вручил экипажам групп задержания 10 ключей от новых автомобилей Lada Granta и UAZ Patriot.

Новая техника оснащена всеми необходимыми для осуществления деятельности спецсредствами, включая сигнальные громкоговорящие устройства и рации. Машины пополнят автопарк филиалов вневедомственной охраны в Пензе, Кузнецке, Земетчино, Сердобске, Шемышейке и Бессоновке.

Начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области капитан полиции Денис Кострюков рассказал ФАН, что автотранспорт был получен в рамках централизованной поставки, отчего все врученные машины имеют регистрационные номера с кодом Республики Северной Осетии — Алании. Однако на эффективность работы пензенских экипажей несовпадение кода региона никак не повлияет.

Ранее ФАН сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Глава государства отметил неоценимую роль сотрудников силовых ведомств в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также поблагодарил их за доблестную службу.