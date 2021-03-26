Пензенские заключенные сошьют постельное белье для местных больниц

Пенза, 26 марта. В рамках программы повышения эффективности трудовой адаптации осужденные из пензенских колоний сошьют постельное белье для учреждений здравоохранения и социального обслуживания области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Как стало известно ФАН, объекты труда заключенных будут доставлены в Никольскую районную больницу и Сосновский психоневрологический интернат. Простыни, наволочки и пододеяльники сошьют постояльцы исправительной колонии №8 и колонии-поселения №12.

Начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН России по Пензенской области Сергей Зябков сообщил, что трудовая деятельность — это один из эффективных методов исправления осужденных.

«УФСИН будет и дальше взаимодействовать с учреждениями государственной и муниципальной власти для организации рабочих мест для осужденных. Трудовая деятельность способствует их дальнейшему исправлению, а также дает им возможность погашать обязательства по исковым требованиям», — уточнил Сергей Зябков.

Ранее ФАН сообщал, что руководителя администрации Пензенского района Сергея Козина арестовали на два месяца за получение взятки. Его подельник отделался домашним арестом.