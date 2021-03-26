Пензенская аптека снабжала наркоманов сильнодействующими препаратами без рецепта

Пенза, 26 марта. Директор пензенской аптеки продавал наркозависимым жителям города сильнодействующие таблетки без рецепта врача. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Как стало известно ФАН, речь идет о прегабалине — противоэпилептическом лекарственном препарате, обладающим следующими побочными действиями: эйфория, спутанность сознания, дезориентация, раздражительность, бессонница.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2019 года №667 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №964» с декабря 2019 года прегабалин включен в список сильнодействующих и ядовитых веществ, отчего его незаконный оборот является уголовным преступлением.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 69-летний житель Пензы, являющийся владельцем одной из частных аптек. Он продавал наркозависимым жителям города сильнодействующее вещество без наличия соответствующего рецепта от лечащего врача.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — уточнили в региональном УМВД.

Ранее ФАН сообщал, что пензенские заключенные сошьют постельное белье для местных больниц в рамках программы повышения эффективности трудовой адаптации осужденных.