Тархун, антифриз или абсент: вода в домах пензенцев стала ядовито-зеленой

Пенза, 26 марта. Жители областного центра пожаловались в соцсетях на горячую воду зеленого цвета. Горожане волнуются, что поступающая в их дома жидкость может оказаться токсичной.

В комментариях под постом пользователи соцсетей предложили несколько ироничных причин появления зеленого оттенка в воде. Одни в шутку связали краситель с популярными напитками, другие — с охлаждающей жидкостью для автомобиля.

«Повезло вам! Тархун сразу из крана льется», — заметил один из горожан.

«Главное, чтобы за этот абсент потом соответствующая квитанция не пришла!» — поддержал его второй.

«Это же антифриз! Чтобы трубы летом лучше охлаждались», — уверен третий.

Руководитель пресс-центра АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Гализа Амергалиева сообщила ФАН, что истинная причина окрашивания воды зеленым цветом — выявление мест протечек трубопроводов.

«В микрорайоне Арбеково проводится проверка трубопроводов на герметичность с помощью красителя «Уранин-А». Это означает, что краситель изумрудно-зеленого цвета ввели в тепловые сети. Из-за специфики внутридомовых коммуникаций у ряда клиентов может окраситься не только сетевая, но и горячая вода. Краситель абсолютно безопасен для бытовых нужд, однако пить такую воду или использовать ее для приготовления пищи не рекомендуется», — уточнила Гализа Амергалиева.

Ранее ФАН сообщал, что жители второго по величине города в Пензенской области десятилетиями живут без чистой воды.