Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе под Пензой

Пенза, 26 марта. Страшное ДТП с участием большегруза в Пензенской области унесло жизнь сразу двух человек. Авария произошла поздней ночью на трассе Пенза — Тамбов.

Видеозаписью с места трагедии очевидцы поделились в соцсетях. На кадрах видно, что столкновение было лобовым, так как оба автомобиля имеют значительные повреждения передней части кабины.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что ДТП произошло в 0:35 на 216-м километре автодороги. Столкнулись автомобили Renault Magnum под управлением мужчины 1979 года рождения, и «ГАЗ-2824» под управлением мужчины 1989 года рождения.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ-2824», мужчина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится проверка», — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее ФАН сообщал, что в результате серьезной аварии с участием пассажирского автобуса скончался один из участников ДТП.