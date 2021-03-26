Гости гала-ужина премии «Жара» посмеялись над «джазовым вокалом» Бузовой

Москва, 26 марта. Телеведущая и певица Ольга Бузова исполнила джазовый вариант своего хита «Мало половин» на гала-ужине премии «Жара». Публику насмешил ее вокал.

Бузова пела вживую под аккомпанемент фортепиано. Пение сопровождалось страстными движениями звезды «Дома-2». Певица поглаживала свои ноги и сексуально выгибала спину. Гости ужина подхватывали возгласы «Мне мало!» и громко смеялись. Видео выступления телеведущей опубликовала Юлианна Караулова на своей странице в социальной сети Instagram.

На смех в зале Ольга Бузова не обращала никакого внимания. Песня была спета до самого конца. Публиковать в соцсети видео своего выступления телезвезда тем не менее не стала.

Какие-то кадры с вечеринки на странице певицы все же появились. Она показала своим подписчикам выступление на гала-ужине Филиппа Киркорова и Ларисы Долиной.

Киркоров ранее сильно сокрушался, не узнав Бузову в костюме Розовой пантеры на шоу «Маска». Певице, чтобы остаться неузнанной, пришлось изменить не только внешность, но и голос. Она использовала «вокальный трюк». Филипп Киркоров похвалил ее за «потрясающий обман».