Фигуристы Мишина и Галлямов взяли золото в парном катании на ЧМ

Москва, 26 марта. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в парном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Всего они набрали 227.59 балла.

По итогам короткой программы Мишина и Галлямов занимали третье место. За произвольную программу они набрали 151,80 балла, что позволило им выйти в лидеры. Серебряными призерами стали спортсмены из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун. Бронза досталась россиянам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 22 по 28 марта в Швеции. На днях Международный союз конькобежцев заявил о выявленном заболевшем COVID-19. Зараженный спортсмен помещен на карантин. Те, кто контактировал с ним, тоже изолированы.