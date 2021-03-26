Более 53 тысяч человек остались без электричества в горах Дагестана

Махачкала, 26 марта. Аварийное отключение света произошло в Акушинском районе Дагестана. Сейчас без электроснабжения продолжают оставаться свыше 53 тысяч жителей.

Соответствующее заявление сделали в региональном управлении МЧС. Отключение света из-за аварии затронуло 80 населенных пунктов, на территории которых находятся 10 654 дома. В них проживают 53 256 человек, включая 13 330 детей. Без электричества также остались 117 социально-значимых объекта. На обход выдвинулась бригада электриков.

Сбои в подаче электроэнергии ожидаются в американском штате Алабама. Причиной этого может стать торнадо, который запечатлели на камеру смартфонов местные жители.