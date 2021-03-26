МЧС подтвердило гибель человека в крушении вертолета под Калининградом

Калининград, 26 марта. Один человек погиб, один госпитализирован в результате падения вертолета Ка-32 в Калининградской области. Информацию об этом подтвердили в МЧС России.

Всего на борту летательного аппарата находилось три человека. Пилоту вертолета медицинская помощь не понадобилась, один член экипажа был госпитализирован, один погиб. На месте происшествия работают 50 человек.

Информация об упавшем вертолете МЧС появилась несколькими часами ранее. Трагедия произошла под Калининградом в районе Куршского залива.