Гиперзвуковая ракета «Циркон» успешно уничтожила цели на учениях

Москва, 25 марта. Гиперзвуковая ракета «Циркон» совершила летно-конструкторские испытания с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море. Об этом рассказал источник в Министерстве обороны РФ.

Четыре ракеты, выпущенные с борта корабля, успешно поразили «колышек» (центр условного круга, в который должна попасть ракета), сообщает источник ТАСС. Государственные испытания «Циркона» пройдут ориентировочно в мае-июне 2021 года. Предположительно в этом году состоятся два пуска с борта атомной подводной лодки «Северодвинск».

«Циркон» — это гиперзвуковая противокорабельная ракета. На территории РФ могут быть построены 12 фрегатов проекта 22350М, каждый из которых сможет нести до 48 ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Ранее проводились замеры скорости полета ракеты «Циркон». В ходе опытов выяснилось, что она способна достигнуть восьми скоростей звука.