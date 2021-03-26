Лена Миро раскрыла «обман» Джигана и Самойловой с подаренным Rolls-Royce

Москва, 25 марта. Скандальный блогер Лена Миро не верит в искренность отношений рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой. По мнению девушки, звездная пара решила в очередной раз развести своих фанатов «демонстрацией красивой жизни в Эскортограме».

В минувшую среду Самойлова на своей странице в Instagram похвасталась роскошным подарком от супруга: Джиган якобы вручил ей люксовый автомобиль Rolls Royse, чья стоимость оценивается в 20-40 млн рублей.

«Не надавала. Нарожала — вот тебе, бейби-мама Rolls-Royse за 30–40 миллионов рублей!» — иронизирует на своей странице в ЖЖ Миро.

При этом она добавила, что поклонникам не стоит спешить радоваться за Оксану. Блогер уверена, что «звезды» не могут позволить себе столь дорогой автомобиль. Даже если бы он стоил и 10 млн рублей.

«Блогерская деятельность Самойловой, учитывая ее охваты и эффективность, стоит пару сотен тысяч в месяц — рублей, естественно. Певец Джиган — что поет он, кстати? — год сидел без работы, был в рехабе, обзывался на дочь свинотой и теперь никому не нужный», — поделилась Миро.

По ее словам, в рамках рекламных акций автодилеры «дают автомобили блогерам на покатушки», стремясь увеличить продажи. Но даже если люксовый автомобиль Оксане действительно подарили, продолжает Миро, терпеть измены в нем было бы еще обиднее.

«Сидишь тут вся упакованная, а живешь по факту с таким вот мужем. Даже сопли-слюни-слезы на кожу салона не пустишь — дорого потом перетягивать», — иронизирует Миро.

Вскоре блогеру пришлось публиковать еще один пост, поскольку поклонницы Самойловой обвинили ее в зависти к супруге рэпера. По словам писательницы, ее гнев направлен не на «силиконовую» внешность Самойловой. Миро не без сарказма интересуется у подписчиц, за сколько они готовы были бы продать свою гордость.

«Что и как часто нужно вам дарить, чтобы можно было обзывать ваше лицо мордой, а вашу дочь — толкать ногой в бассейн и называть свинотой? <...> Какова цена у вашего прощения? Сколько денег вам нужно кинуть на карту, чтобы вы простили то, чего прощать нельзя?» — задается вопросами Миро.

По мнению блогера, никакие подарки не стоят того, чтобы тратить свою жизнь «в прогибе перед быдло-мужиком».

Ранее Миро уже обращала внимание на тот факт, что семейная пара Джигана и Самойловой устроили скандал с разводом после «загула» рэпера исключительно ради пиара.