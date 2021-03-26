Мощный торнадо поставил под угрозу жизни жителей Алабамы

Элисвилл, 25 марта. Торнадо обрушился на американский штат Алабама. Информацию об этом подтвердили в Национальной метеорологической службе США.

Мощный вихрь на камеру мобильных телефонов запечатлели и местные жители. Так, один из пользователей Instagram, проживающий вблизи города Бирмингем, поделился в социальной сети видео с места событий. На кадрах виден огромный столб воздуха, проносящийся через жилые районы города.

«У нас есть сообщения очевидцев о торнадо неподалеку от Элисвилла», — отметил представитель американской службы.

Ранее специалисты Геологической службы США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в восточной части Японии. Сведений о жертвах и разрушениях в результате земных колебаний не поступало.