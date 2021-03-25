МВД Белоруссии отчиталось о несостоявшейся акции оппозиции

Минск, 25 марта. Незаконная протестная акции белорусской оппозиции не состоялась. Были зафиксированы лишь отдельные случаи нарушения правопорядка. Об этом заявили в МВД республики.

Правоохранительные органы Белоруссии утверждали, что организаторы мероприятия собирались инициировать столкновения с сотрудниками силовых структур. Для предотвращения беспорядков к резиденции президента страны Александра Лукашенко были стянуты силы правопорядка.

Недавно появилась информация, что провокаторы начали агитировать белорусских граждан выходить на несанкционированную акцию протеста 25 марта. Планировалось приурочить ее к так называемому «Дню воли».