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Кировский Центр онкологии получил новейшее оборудование на 900 млн рублей

Кировский Центр онкологии получил новейшее оборудование на 900 млн рублей

Киров, 25 марта. Высокотехнологичное оборудование было приобретено кировским Центром онкологии. Всего за два года было закуплено 118 единиц техники на 900 млн рублей в рамках нацпроекта.

Среди поступившего оборудования: компьютерные томографы, линейный ускоритель для проведения лучевой терапии, два рентгенологических комплекса, аппарат магнитно-резонансной томографии. В этом году в Центр онкологии дополнительно поступит еще пять единиц оборудования на сумму более 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным специалистов, кировский центр начали переоснащать в рамках проекта «Здравоохранение» одним из первых.

«В 2021 году Центр онкологии продолжает свое переоснащение, в планах — поступление еще 5 единиц оборудования на сумму более 200 млн рублей», — рассказал первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

Ранее на заседании координационного совета при Общественной палате РФ по нацпроектам обсуждалась возможность создания отцовского капитала. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что подобный шаг является универсальным инструментом поддержки многодетных семей.

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