Очень внуков хочется: Агутин не дождется, когда дочка родит от чернокожего ухажера 

Москва, 25 марта. Певец Леонид Агутин признался, что мечтает о внуках. Его старшая дочь Полина встречается с чернокожим парнем Жоаном, и музыкант надеется, что наследница подарит ему «маленького Пушкина».

Агутин уже много лет счастлив в браке со своей коллегой Анжеликой Варум. Когда-то музыкант сильно удивил своих поклонников, рассказав, что у него есть старшая дочь Полина, мамой которой является Мария Воробьева, бывшая гражданская жена Агутина.

Сейчас девушке уже 25 лет, она живет во Франции. Младшая дочь музыканта Лиза, рожденная в браке с Варум, любит свою сводную сестру и никогда не интересуется бывшими папиными романами.

Полина осваивает профессию юриста и уже давно состоит в отношениях с темнокожим парнем по имени Жоан.

«Она официально не замужем, хотя с Жоаном они вместе уже лет семь. Он у нас парень темнокожий, и я мучаю дочь вопросами: ну, когда уже подаришь мне маленького Пушкина? Очень внуков хочется, если честно. Но она сосредоточена на карьере, работает в области юриспруденции», — рассказал артист.

Прокомментировал Агутин и слухи о разводе с Варум, которые появляются в желтой прессе с завидной регулярностью.

«Нас усиленно разводят уже лет 15. Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться», — иронизирует музыкант.

Ранее ФАН составил список звезд, которые гордятся службой в армии. Первым в списке значится Агутин. В ряды пограничников он был зачислен в 1986 году. Служил в Карелии, а потом в Ленинграде. Именно благодаря службе в армии и появился хит Агутина «Граница», который теперь знают все пограничники России.